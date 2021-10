Premium Het beste van De Telegraaf

Halloween bij ons ingeburgerd: ’Griezelen geeft een adrenaline-kick’

Door Niels Kalkman Kopieer naar clipboard

Enge types bij Halloween in Toverland Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Van een traditioneel volksfeest in het Verenigd Koninkrijk, via de mega-commercie in de Verenigde Staten naar een volledige industrie die in ons eigen land zichzelf kan bedruipen: Halloween is, ook in ons land, een blijvertje. Maar waar komt het vandaan, en wáárom vinden we het zo leuk om de stuipen op het lijf gejaagd te krijgen?