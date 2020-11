Strafrechtelijk onderzoek naar ’nepkaping’ Schiphol bijna klaar

De luchtvaartofficier van het OM zal vermoedelijk binnen een maand een beslissing nemen over een mogelijke strafrechtelijke vervolging naar aanleiding van de kaping die geen kaping bleek te zijn, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM).

Vorig jaar 6 november brak grote paniek uit op de D-pier van Schiphol toen Air Europa vlucht UX1094 een ’stil’ kapingsalarm gaf.

Het vliegtuig stond op dat moment aan de gate, klaar voor een vlucht naar Madrid. Direct werd een deel van de luchthaven ontruimd, een speciaal interventieteam en hordes agenten spoedden zich naar de plek des onheils. Ook de andere hulpdiensten van Schiphol rukten preventief uit. Bij een kaping worden geen risico’s genomen.

Bijna twee uur nadat het alarm was getriggerd, meldde Air Europa via Twitter dat het om een foutje ging. De piloot had per abuis de kapingscode ingetoetst en geactiveerd. Later bleek dat hij dat deed, toen hij zijn co-piloot in opleiding uitlegde hoe zoiets in zijn werk gaat. Daar werden toen direct vragen bij gesteld: stagiairs zijn niet welkom in de cockpit. Alleen gecertificeerde piloten mogen daar plaatsnemen.

Delen van Schiphol werden afgezet na het kapingsalarm. Ⓒ Inter Visual Studio

De KMar kondigde uitgebreid onderzoek aan , dat duurde, zo erkennen de woordvoerders, onverwacht lang. Het OM wil niet kwijt naar welke strafbare feiten is gekeken.

Air Europa was niet bereikbaar voor commentaar.