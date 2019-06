Dodelijk seksspel wordt Paloma fataal

Paloma Williams (24) en Andrew Shinault (23) kenden elkaar pas twee weken. Kennelijk speelden ze met een wapen tijdens hun vrijpartijen.

Volgens Shinault gebruikten ze een revolver van het type 9 mm Taurus voor ’seksuele bevrediging en opwinding’, zo melden Amerikaanse media. Tijdens een onderonsje bij hem thuis in Valrico, Florida, ging het helemaal fout.

Shinault beweert dat Williams eerst met het wapen over zijn lichaam streelde terwijl ze met haar rug naar de tv zat. Daarna deed hij hetzelfde bij haar, maar toen hij het pistool tegen haar borst hield, haalde hij de trekker over en ging het wapen af.

Williams viel voorover. Shinault riep meteen zijn ouders, die kennelijk beneden in het huis aanwezig waren. Paloma overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens Shinault, die aangehouden is voor doodslag, moet Williams per ongeluk de veiligheidspal uitgeschakeld hebben tijdens het voorspel. Maar agenten die het wapen onderzochten, ontdekten dat die niet zo makkelijk uit te zetten is.

Hij zegt dat het niet de bedoeling was zijn vriendin neer te schieten.

Volgens justitie was de Amerikaan onder invloed van methamfetamine. Bij het slachtoffer werden sporen van fentanyl aangetroffen. Onderzoekers vonden het wapen in de slaapkamer en ontdekten ook een schietgat in de televisie.