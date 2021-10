Aantal positieve tests stijgt met 48 procent, RIVM ziet ’verwachte stijging’

Het aantal positieve testen stijgt in elke leeftijdsgroep. Zo is het virus afgelopen week aangetroffen bij 1434 kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Dat is 55 procent meer dan de week ervoor. Bij 45- tot en met 49-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 62 procent. Onder de zeventigers was een toename van bijna 75 procent te zien en onder 90-plussers van bijna 80 procent, maar daar gaat het nog om redelijk kleine aantallen.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, loopt ook verder op. Het staat nu op 1,12. Dat is het hoogste niveau sinds 8 juli. Een getal van 1,12 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 112 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan 125 mensen, die op hun beurt 140 mensen aansteken.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 512. Dat zijn er 15 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het hoogste aantal sinds 23 september.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, toe met 15 tot 374. Op de ic’s liggen 138 coronapatiënten, evenveel als maandag.

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 59 nieuwe coronapatiënten binnen, maar omdat er ook mensen het ziekenhuis mochten verlaten, steeg het aantal bezette bedden met 15. Op de ic’s werden 10 mensen binnengebracht.

Eerste en tweede golf

De ziekenhuisbezetting valt nog relatief mee vergeleken met eerdere periodes. Tussen oktober 2020 en mei 2021 werden dagelijks constant tussen de 100 en 300 patiënten binnengebracht, zo leert het coronadashboard. Toen lag de ziekenhuisbezetting maandenlang tussen de duizend en tweeduizend. In de eerste piek werden er op het hoogtepunt bijna vijfhonderd mensen opgenomen en lagen op enig moment 3000 patiënten in het ziekenhuis.

Ⓒ Coronadashboard

Hoogste dagcijfer sinds 31 juli

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2914 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 31 juli.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.832 positieve tests, gemiddeld bijna 2550 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de twaalfde dag op rij.

Omgerekend naar het aantal inwoners telde Nederland afgelopen dag 16,7 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Het is de honderdste dag op rij dat het land boven de zogeheten signaalwaarde zit. Dit is het niveau waarop de alarmbellen bij de overheid afgaan. Dat gebeurt bij minstens 7 positieve tests op elke 100.000 Nederlanders, omgerekend zo'n 1222 positieve tests. Op 4 juli bleef Nederland voor het laatst onder die grens.

Meeste besmettingen op school en werk

Relatief veel mensen hebben het coronavirus opgelopen op school of op het werk. Het zijn belangrijke ’settingen van besmettingen’ geworden, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de stand van de corona-uitbraak.

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is meer dan de helft thuis besmet geraakt, door toedoen van een huisgenoot of gezinslid. Bij elkaar op bezoek gaan leidde tot 14 procent van de gevallen.

Bij ongeveer 14 procent van de mensen kon de besmetting worden herleid naar een school of een kinderopvang. Dat is vergelijkbaar met vorige week. Van alle mensen die sinds begin augustus positief testten, was de school of het kinderdagverblijf in 10 procent van de gevallen de bron.

Na het onderwijs volgt de werksituatie: zo’n 8 procent van de mensen is daar besmet geraakt. Dat percentage is vergelijkbaar met vorige week, maar het ligt boven het niveau sinds begin augustus. Feesten als verjaardagen, borrels en bruiloften leidden vaker dan in voorgaande weken tot een coronabesmetting.

Laagste aantal coronaprikken

Afgelopen week hebben ongeveer 103.000 mensen een eerste of tweede prik met een coronavaccin gekregen. Dat is het laagste aantal gezette prikken per week sinds de eerste periode van de vaccinatiecampagne in januari, zo valt af te lezen uit de meest recente vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ruim 43.000 mensen kregen vorige week een eerste coronaprik. Ook dat is een relatief laag aantal: de weken hiervoor kregen telkens meer dan 65.000 mensen per week een eerste dosis van een coronavaccin toegediend.