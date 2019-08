Is vermiste oud-Philips-topman nog in leven?

Tob Cohen reisde veel en kroop ook zelf achter de stuurknuppel. Ⓒ Facebook

Nairobi - Is de voormalige topman van Philips die in Kenia wordt vermist nog in leven? Zijn Afrikaanse vrouw, met wie hij in een vechtscheiding ligt, zou de 69-jarige Tob Cohen al langere tijd hebben geterroriseerd. Ze duwde de Nederlander van de trap, bedreigde en mishandelde hem en bezwoer dat ze hem nooit met rust zou laten, zo melden Keniaanse media.