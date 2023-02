De Jonge wil teugels woningmarkt verder aantrekken: ’Bouw vaker afdwingen bij gemeenten’

Uit een wetsvoorstel van De Jonge blijkt dat het kabinet de teugels aantrekt op de woningmarkt. De langverwachte wet schrijft voor dat twee derde van de woningbouw ’betaalbaar’ moet zijn. Van de nieuwbouwwoningen moet 40 procent vallen in het zogeheten middensegment. „We hebben onszelf de opdracht gegeven de regie te hernemen”, legt de minister uit. „Er is een te groot geloof geweest in decentrale besluiten en de markt.” Dat heeft volgens hem onvoldoende opgeleverd. „Afspraken maken gaat goed zolang het goed gaat. Maar het helpt als er een wettelijke basis ligt, dat fundament komt er nu.”

Gemeenten met te weinig sociale huur, moeten 30 procent van de nieuwbouw in die categorie laten bouwen. Nu is het gemiddelde volgens experts 27 procent. Gemeenten die genoeg sociale huurwoningen hebben - dat is bijvoorbeeld in veel grote steden het geval - moeten dan weer voor een nader te bepalen hoger percentage nieuwbouw in het middensegment bouwen.

Knoop doorhakken

Maar niet alleen in het type woningen wil De Jonge nadrukkelijker een vinger in de pap. De CDA-bewindsman wil over bouwlocaties waarover te lang wordt getwijfeld een knoop kunnen doorhakken. Zo moet het met zijn nieuwe wetsvoorstel mogelijk worden om een weigerende gemeente tóch te laten bouwen aan bijvoorbeeld de rand van een stedelijk gebied, ook als de gemeenteraad dat eigenlijk niet wil.

De minister wil zowel het woningtype als de locatie kunnen afdwingen, als dat nodig is. „De mogelijkheid om op locaties te sturen is voor mij nu heel gering, dat kan straks wel. Ik hoop dat het vanzelf gaat omdat er een stok achter de deur staat.” De bewindsman erkent dat hij daarmee een taak kan overnemen die nu niet bij hem ligt, omdat hij nadrukkelijker doorzettingsmacht krijgt als het gaat om lokale kwesties. „Ik ga op een aantal andere stoelen zitten, hoewel ik ook vind dat het mijn stoelen zouden moeten zijn.” De Jonge zegt ’eindeloos gesteggel over waar wel of niet kan worden gebouwd’ te kunnen voorkomen als hij een knoop doorhakt. „We moeten niet alleen binnenstedelijk bouwen, maar ook aan de rand van gemeenten. Nergens in Nederland staat nog krimp voor de boeg, maar overal groei.”

Urgentiegroepen

In het voorstel is bovendien opgenomen dat schaarse sociale huurwoningen met voorrang moeten worden verstrekt aan zogenoemde urgentiegroepen. Daaronder vallen onder meer mantelzorgers, chronisch zieken, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, jongeren uit de jeugdzorg, mensen die de forensische zorg verlaten en oud-sekswerkers. Statushouders vallen niet onder de urgentiegroepen, nadat dat volgens betrokkenen eerder wel het geval was. De CDA-minister zou na kritiek bakzeil hebben gehaald. „Deze wet gaat niet over statushouders, omdat daar een aparte wettelijke regeling voor is”, zegt de minister.

Tot en met 2030 wil de bewindsman 900.000 woningen laten bouwen, waarvan dus twee derde ’betaalbaar’ moet zijn. De bewindsman maakt afspraken met provincies over het tempo en de aantallen. Eerder was de bedoeling om te versnellen naar 100.000 woningen extra per jaar, maar dat aantal wordt pas in 2024 gehaald. De Jonge hoopt dwang zo min mogelijk nodig te hebben. „. Afspraken maken is nog steeds de snelste weg naar Rome.”