Zo voorkom je een muggenplaag

De aanhoudende droogte in ons land heeft grote gevolgen voor de natuur; veel diersoorten hebben hierdoor moeite om te overleven. Zo ook de mug, die het best gedijt in een warm en vochtig klimaat. Nu zullen de meeste mensen er (letterlijk!) niet wakker van liggen als we deze zomer wat minder van deze vervelende steekbeestjes tegenkomen. En zolang vogels, vleermuizen en andere dieren die graag muggen eten nog voldoende ander voedsel kunnen vinden, hoeven we waarschijnlijk niet bang te zijn dat een gebrek aan muggen ons ecosysteem bedreigt.

Droogte

Of we deze zomer veel muggen gaan zien, is nog niet te zeggen, vertelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. Hij beheert de website Muggenradar.nl, waarop mensen aangeven welke mate van muggenoverlast ze ervaren en hoeveel steekmuggen ze hebben gezien. Ondanks de droogte werd er de afgelopen weken al heel wat overlast gerapporteerd. De komende weken wordt het volgens Van Vliet echter lastiger om de meldingen goed te interpreteren.

„Dat heeft te maken met de processierups”, legt hij uit. „Als mensen melden dat ze muggenoverlast hebben omdat ze jeukende bultjes hebben, kan het ook zo zijn dat die klachten eigenlijk door brandharen zijn veroorzaakt. Desondanks zou het mooi zijn als meer mensen melden hoeveel overlast ze ervaren. Ook als ze geen enkele mug zien, want die informatie is net zo belangrijk voor het onderzoek.”

Hoe de mug zich precies ontwikkelt in het veranderende klimaat, weten we nog niet precies. Wat wel bekend is, is dat de mens van grote invloed is op de voortplanting van dit insect. Vrouwtjesmuggen leggen hun eitjes namelijk in stilstaand water, waarna de larven in twee tot vier weken uitgroeien tot volwassen muggen. „Ze hebben maar heel weinig water nodig”, zegt Van Vliet. „Een onafgedekte regenton, een vogelbadje of klein laagje water in een plantenpot is al genoeg. Zelfs een piepklein plasje dat blijft liggen onder een buitenkraan, weet de mug nog te vinden.”

Eitjes

De regen die de afgelopen week gevallen is, is dan ook de perfecte broedplaats voor een nieuwe generatie muggen. „Er zijn iedere zomer meerdere generaties, en logischerwijs is iedere generatie weer groter in aantal”, zegt Van Vliet. „Willen we voorkomen dat we deze zomer veel overlast hebben, dan is het slim om je tuin na te lopen. Als je iedere twee weken de potten, vuilnisbakken en andere plekken waar water in of op blijft staan leegt of droogt, voorkom je dat de eitjes kunnen uitkomen. Wij mensen creëren dus onze eigen muggenplagen, en kunnen ze ook helpen voorkomen.”