A67 mogelijk hele dag dicht bij afslag Liessel door ongeluk met vrachtwagens

Het ongeval op de autosnelweg richting Venlo vond rond twintig over tien plaats tussen de afritten Liessel en Helden. Meerdere vrachtwagens zijn tegen elkaar gebotst. Voor de hulpverlening is onder andere een traumahelikopter op de snelweg geland. Een persoon raakte ernstig gewond.

De ravage is groot. De brokstukken liggen verspreid over het wegdek.

De A67 is deels afgesloten. Naar verwachting duurt dat nog tot 19.00 uur. Vanaf Asten staat een lange file. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Weert en Roermond over de A2 en A73.