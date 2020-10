Tientallen wandelaars beboet voor verstoren bronstige herten

In de meeste gevallen ging het om mensen die na zonsondergang of voor zonsopkomst per auto het gebied in reden, of mensen die in het rustgebied liepen, meldt Natuurmonumenten. „Het ging vooral om mensen die de herten ’s nachts wilden horen burlen. Maar daar hoef je helemaal niet speciaal ’s nachts voor te komen, want dat doen ze de hele dag”, aldus een woordvoerster. Vorig jaar werd er tijdens de bronst 42 keer een proces-verbaal uitgeschreven.

Bij observatiehut De Elsberg lieten zich veel herten zien. Het observatiepunt is al sinds augustus gesloten omdat het er eerder zo druk was dat bezoekers er geen anderhalve meter afstand konden houden. Toch kwamen er tijdens de bronst mensen heen en zijn daar bekeuringen uitgedeeld.

Winter

Met de winter voor de deur laten de herten zich minder zien. „De bronstperiode is voorbij en veel hindes (vrouwtjes) zijn ’beslagen’, in verwachting dus. Eind mei, begin juni verwachten ze hun kalfjes”, meldt Natuurmonumenten.