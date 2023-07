Politie lost waarschuwingsschot en tasert 52-jarige Tilburger

Kopieer naar clipboard

Het Wilhelminapark in Tilburg. Ⓒ Google Street View

TILBURG - Een agent heeft donderdagmorgen een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van een 52-jarige Tilburger. Ook is de verdachte getaserd in het Wilhelminapark in Tilburg omdat hij weigerde mee te werken aan zijn arrestatie. Hij is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.