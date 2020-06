Vrouwen op stadhuis Amsterdam mogen nu ook naar het urinoir.

Boven de ’pisbakken’ bij de personeelskantine hangt nu een plakkaat dat ze ook door de andere sekse gebruikt kunnen worden, meldt verontwaardigd Forum duo-raadslid Adrien de Boer in Amsterdam op Twitter.

“Het is misschien tijdelijk, maar ik vond het te grappig”, zegt De Boer. Hij geeft aan dat hij nog geen vrouwen met plastuit naast zich gezien bij het urinoir. “Ik denk dat vrouwen overslaan.”

Boven de bakken hangt de waarschuwing ’geen papier in urinoir gooien’.

De reacties op de Tweet zijn niet mals. De meesten vinden de actie doorgeslagen. „Eens kijken of de schoonmakers dit leuk gaan vinden”, reageert een van hen. Gerard Vissers schrijft: ’het geld is op maar gelukkig is dit geregeld.’