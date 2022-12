Man ligt twee maanden dood in huis, zwerm vliegen op raam

Voor het weekend waren de wijkagenten al gealarmeerd door omwonenden, schrijft de dienstdoende wijkagent op Twitter. Echter leek deze melding toen nog niet heel bijzonder aangezien de buurman regelmatig zonder iets te zeggen een maand naar het buitenland vertrok.

„Maar toch had ik er geen goed gevoel bij”, schrijft de wijkagent. Dus ging deze maandag terug naar de woning. „Alles zag er precies zo uit als voor het weekend en de buren hadden niemand meer gehoord of gezien. Daarop had ik de poort die toegang gaf tot de tuin open gebroken en toen ik het achterraam zag, wist ik genoeg.”

Het raam was bezaaid met dikke vliegen, is te zien op de video van de agent. „De bewoner is twee maanden geleden overleden”, schrijft de agent. Er wordt benadrukt dat deze video niet geplaatst wordt om te shockeren, maar te informeren. Mochten mensen in hun wijk een raam zoals deze zien, bel dan de politie, luidt de oproep.

Hoe de bewoner is overleden, is onbekend.