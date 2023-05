Wereldwijd nog nooit zoveel mensen op de vlucht binnen eigen land

Het gaat om een toename van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder, staat in een rapport van de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). Natuurrampen zorgen voor de meeste ontheemden. De IDMC noemt als voorbeeld de ernstige overstromingen in Pakistan. Daar moesten miljoenen mensen vluchten.

Slechts tien landen

Zo’n 75 procent van de intern ontheemden bevindt zich in slechts tien landen: Oekraïne, Syrië, Afghanistan, de Democratische Republiek Congo, Colombia, Ethiopië, Jemen, Nigeria, Somalië en Soedan. In dat laatste land brak dit jaar een gewapend conflict uit tussen het leger en een paramilitaire groepering, de Rapid Support Forces (RSF). Dat leidde sinds 15 april al tot 700.000 nieuwe ontheemden.

NRC-chef Jan Egeland omschreef de wereldwijde situatie van vorig jaar als een rampzalige samenloop van conflicten en natuurrampen. „De oorlog in Oekraïne heeft ook bijgedragen aan een internationale voedselcrisis die intern ontheemden het hardst heeft getroffen”, zei hij. Volgens Egeland is de „vooruitgang ondermijnd die jarenlang is geboekt in de wereldwijde aanpak van hongersnood en ondervoeding.”