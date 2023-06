In container gedumpt hondje geadopteerd door redder: ’Je herkent hem niet meer terug’

Boy de Wilde trof het dier tijdens zijn dienst meer dood dan levend aan in een container. Het hondje kwam tevoorschijn toen Boy ondergronde vuilcontainers aan het legen was. Boris kwam in het dierenasiel in Den Bosch terecht waar hij snel opknapte. Sinds dinsdag zijn Boy en zijn gezin de nieuwe baasjes. „Die hond wist niet wat hij meemaakte. Hij heeft altijd heel weinig aandacht gehad, maar nu zaten er ineens heel veel mensen om hem heen. Hij was continu aan het springen en blaffen”, zo vertelt Boy aan Omroep Brabant.

Boy, zijn vrouw en hun twee kinderen zijn dolblij met het nieuwe gezinslid. „Toen hij naar het asiel ging was hij getraumatiseerd en echt mager. Nu is hij wat dikker en doet hij het keigoed. Het is echt een lief, grappig beestje. Hij is heel vrolijk en wij zijn superhappy met hem.”

Boris moet nog even in het asiel blijven omdat het politieonderzoek nog loopt. Het is nog steeds onduidelijk hoe het hondje in de container terecht is gekomen. Boy wil graag weten wat er gebeurd is met Boris. „Ik heb er alles aan gedaan. Nu is het aan anderen om te laten zien dat ze goede speurhonden zijn.”