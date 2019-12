Kalender met mariniers weer verkrijgbaar

In de kalender staan twaalf mannen en hij kost 16,65 euro.

De opbrengst gaat naar twee stichtingen. De ene zet zich in voor (oud-)mariniers die te kampen hebben met ziekte of eenzaamheid. De andere is er een voor en door (oud-)mariniers, die geld bij elkaar roeien voor buddy’s in nood.