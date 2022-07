Zorgen bij steden over jihadisten van wie paspoort is afgepakt

De vier grote steden (G4) willen dat de minister de verantwoordelijkheid neemt over deze groep die eigenlijk weg moet, maar weigert te vertrekken. Gemeenten kunnen namelijk maar beperkt „de veiligheidsrisico’s” van deze mensen inschatten.

De burgemeesters schrijven in de brief dat het „niet te voorspellen valt hoe iemand zal reageren” als het Nederlandse paspoort wordt ingetrokken. „De verantwoordelijkheid voor deze personen kan daarom niet bij de gemeente liggen”, vinden ze.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet zeggen hoe het op de brief van de burgemeesters heeft geantwoord, omdat het gaat om een vertrouwelijke brief. Wel zegt het ministerie te vinden dat het thema te ingewikkeld is om alleen bij het ministerie neer te leggen.

Verlaten land niet

Volgens de burgemeesters speelde het proces van het intrekken van het Nederlanderschap of het verblijfsrecht bij zo’n twintig mensen in hun gemeenten. Maar lang niet altijd verlaten deze personen het land, aldus de G4.

Als de jihadisten niet uitgezet kunnen worden, „kan dit het zicht op hen beperken”, erkent het ministerie. Toch is de „mogelijkheid of onmogelijkheid van uitzetting niet van invloed op de beslissing om het Nederlanderschap in te trekken.” Als uitzetting niet lukt, wil het kabinet het daarom toch blijven proberen. Intussen houden allerlei instanties zich met de jihadisten bezig, waaronder de politie.

Het Nederlanderschap kan sinds een aantal jaar worden ingetrokken van mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf en van mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische groepering.

De burgemeesters maken zich extra zorgen omdat het aantal veroordeelde terroristen die hun straf hebben uitgezeten de komende tijd naar verwachting toeneemt.