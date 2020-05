Miljoenen Nederlanders slaan zomervakantie over

Onderzoeksbureau NBTC-NIPO Research peilde via een steekproef en een vragenlijst of Nederlanders deze zomer nog wel zin hadden in een vakantie van een week of langer. De coronacrisis heeft er flink in gehakt, al houden we graag al onze opties open. „In veel gevallen is er wel de wens om de vakantie op een later moment door te laten gaan, dus uitstel is niet per se afstel”, zegt onderzoeksdirecteur Marieke Politiek.

Van de 7,2 miljoen Nederlanders die deze zomer toch vakantieplannen heeft, geeft 1,8 miljoen aan een zomervakantie in eigen land te ondernemen. Dat is een kwart minder dan vorig jaar. Ongeveer 5 miljoen landgenoten willen volgens de uitkomsten de biezen nog pakken naar het buitenland: 43 procent minder in vergelijking met 2019. De rest twijfelt nog wat te doen.

Wens om te reizen blijft groot

„De vakantie is voor Nederlanders erg belangrijk. We staan in Europa dan ook bekend als een reislustig volk. Dit onderzoek laat zien dat de wens om te reizen groot is. Hoewel veel vakantieplannen voor aankomende zomer door de crisis beïnvloed zijn, gaat het in bijna de helft van de gevallen om uitstel en niet om afstel”, aldus onderzoeker Politiek.