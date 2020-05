’Vijf miljoen Nederlanders blijven deze zomer thuis’

NBTC-NIPO deed grootschalig onderzoek naar onze vakantieplannen voor reisjes van een week of langer in de periode van mei tot en met september 2020.

De reisbeperkingen en onzekerheden door de coronacrisis hebben een enorme impact op wat we deze zomervakantie willen doen, aldus de peiling. „In veel gevallen is er wel de wens om de vakantie op een later moment door te laten gaan, dus uitstel is niet per se afstel”, concludeert Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research.

Ruim driekwart van alle Nederlanders geeft volgens haar aan dat de coronacrisis grote invloed heeft op de vakantieplannen deze zomer. Vooral is er twijfel over een (vlieg)reis naar het buitenland.

’Run op reisjes’

Volgens vakantiewatcher Isabel Mosk zijn de resultaten van dit onderzoek echter alweer achterhaald door de actualiteit. „De positieve boodschap van de regering woensdagavond zal een run op met name uitstapjes in eigen land teweeg brengen. Ik denk niet dat vijf miljoen Nederlanders braaf thuis zullen blijven, als alles straks in Nederland weer redelijk open is. Dat zie je al aan de forse stijging van de boekingen voor het hoogseizoen. Men wil het gewenste huisje, hotel, vakantiepark of die rustige camping veiligstellen, nu het steeds duidelijker wordt dat het hier weer geleidelijk de goede kant op gaat.”

Van de ruim zeven miljoen Nederlanders die deze zomer vakantieplannen heeft, geeft circa twee miljoen volgens het NBTC aan in eigen land te blijven, een derde minder dan in 2019. Ongeveer vijf miljoen heeft toch vakantieplannen naar het buitenland, bijna de helft minder dan vorige zomer, maar zal met name in omliggende landen, Frankrijk en Oostenrijk blijven met de auto. Sommigen willen naar de zon aan de Middellandse Zee. Verre landen blijven voorlopig nog even uit beeld.

Mosk stelt dat als het onderzoek nu zou worden gehouden, er hele andere percentages zouden uitrollen. „De mening van Nederlanders over op vakantie gaan verandert elke week. Iedereen staat te trappelen. Als het mag en als het kan, gaan we eropuit, al is het last-minute”, meent ze.

„De vakantie is voor Nederlanders erg belangrijk”, beaamt Politiek. Volgens haar staat het zoeken naar een veilige bestemming voor veel toeristen voorop om gezond te blijven.

