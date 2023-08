Genetisch onderzoek bevestigt ook dood tweede man van Wagner: Dmitri Oetkin gold als wrede beul

Russische onderzoekers hebben na de vliegtuigcrash van woensdag bevestigd dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin aan boord was en is overleden. Dat wijst genetisch onderzoek op de lichamen uit. Onder de tien doden, is ook Wagner-oprichter Dmitry Oetkin, die volgens Rusland-experts nog gevaarlijker en bloeddorstiger was dan Prigozjin. Een portret.