Zes zwaar vermagerde honden aangetroffen in Venray: ’Oor bijna dichtgegroeid’

Dat meldt de LID woensdag. „Een pup liep rond met een darmverzakking door een spoelworminfectie en een volwassen dier had een vrijwel dichtgegroeid oor door een zwaar verwaarloosde ontsteking”, aldus de inspectie. De dieren zijn ondergebracht op een geheim adres waar ze verzorgd worden. De eigenaar hangt niet alleen een proces verbaal van de politie boven het hoofd. Ook moet zij de kosten voor de verzorging van de afgenomen honden betalen.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Op het adres bevinden zich nog eens ruim tachtig dieren waaronder keeshonden, shiba inus en verscheidene soorten poolhonden die zijn ondergebracht in kennels in een loods. De dieren lagen op een kale, betonnen vloer die volgens de inspectiedienst niet geschikt is voor honden. De fokker moet regelen dat de honden op korte termijn beter gehuisvest, medisch verzorgd en gevoed worden.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Doet ze dat niet, dan volgen er meer sancties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan dan op haar kosten de zaak alsnog op orde brengen. Maar ook kan de RVO hem een dwangsom van vele duizenden euro’s opleggen.

Deurne

Inspectie en politie namen ruim een week geleden ook al in Deurne 21 dieren, hoofdzakelijk chowchows, mee van een fokker. Deze dieren moesten met spoed naar een dierenarts. De fokker moet voor nog eens tachtig honden in een paardenstal de huisvesting en verzorging op korte termijn verbeteren, en dwangsommen van duizenden euro’s betalen omdat paspoorten en entingsbewijzen niet op orde waren.

Someren

Die bleken ook niet te kloppen bij een broodfokker in Someren, waar de inspectie drie weken geleden een bezoek bracht. De 130 honden waren in matige conditie, hadden vaak een vervilte vacht en slecht gebit. Er was te weinig ventilatie en licht. Ook deze fokker moet de zaak snel op orde brengen, anders volgen sancties.