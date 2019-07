G4: kabinet te langzaam met vuurwerkmaatregelen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Het kabinet is te langzaam met maatregelen die het afsteken van vuurwerk aan banden leggen. Dat zeggen burgemeesters Halsema van Amsterdam, Aboutaleb (Rotterdam), Krikke (Den Haag) en Van Zanen (Utrecht) in een gezamenlijke verklaring over het besluit van het kabinet om vuurwerk in de categorie F3 te verbieden.