Prinsjesdag 2020: nu al historisch

Volg de ontwikkelingen in Den Haag via tweets van onze verslaggevers onderaan dit artikel.

Vanwege de corona-maatregelen houdt koning Willem-Alexander de Troonrede dit jaar niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk van Den Haag. De Glazen Koets blijft dit jaar in de Koninklijke Stallen staan. Zonder feestelijke rijtoer gaat de vorst samen met zijn vrouw per hofauto naar de Verenigde Vergadering.

In de kerk is het aantal aanwezigen beperkt tot circa 270. Normaal zijn er bijna duizend mensen van de partij. Om 13.00 uur opent de voorzitter van de Eerste Kamer de vergadering officieel. Een kwartier later komen koning en koningin aan. De traditionele groet van het vaandel van de vaandelwacht Korps Mariniers vindt gewoon plaats. De Marinierskapel speelt daarna het Wilhelmus.

Na de troonrede vertrekt de koning. Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid wordt er een bewerkt muziekstuk van de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse componist Leo Smit ten gehore gebracht.

Later op de dag, om 15.00 uur, komt minister Wopke Hoekstra (Financiën) met het beroemde koffertje naar de Tweede Kamer. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting. Traditiegetrouw zijn de plannen van het kabinet vrijdag al uitgelekt. Desondanks blijft het altijd spannend: in de kleine lettertjes kunnen nog wel eens verrassingen zitten.

Na de overhandiging van het koffertje worden alle begrotingsdocumenten openbaar gemaakt. In de papieren editie van De Telegraaf op woensdag verschijnt een uitgebreide samenvatting van Prinsjesdag en alle kabinetsplannen.