Nasa komt met historisch geluid vanaf Mars

Op de eerste opname, verkregen met twee microfoons die de Perseverance Mars rover bij zich draagt, is wind te horen. De Nasa beschrijft het als ’luisteren naar een zeeschelp, of een kopje over je oor hebben’.

Het geluid is al op 19 februari opgenomen, een dag na landing op Mars. Pas deze week zijn de fragmenten vrijgegeven.

Beluister het eerste audio-bestand:

’Ander’ geluid

Nasa-wetenschapper Naomi Murdoch vertelt dat het geluid erg dof klinkt. Niet gek, want op Mars is het fenomeen ’geluid’ wezenlijk anders. „Er is een hele lage atmosferische druk op Mars, honderdvijftig keer lager dan op aarde. Daarnaast bestaat de lucht uit CO2. Breng dat samen, en je weet dat geluid zich niet hetzelfde verspreidt als op aarde.”

„Daarom is de microfoon van de SuperCam zeer gevoelig. Daardoor kunnen wij überhaupt geluid opnemen, ondanks de verzwakking van het geluid.”

Tweede geluidsfragment

Op een tweede clip is te horen hoe dertig laserstralen op de rotsen worden afgevuurd. Door te luisteren naar welk geluid er terugkomt, kunnen de wetenschappers inschatten wat de structuur is van het oppervlakte, de hardheid, of mogelijk bepaalde aspecten van het weer.

Tot slot heeft Nasa op donderdag de eerste beelden gedeeld van de landing van de Perseverance afgelopen maand.