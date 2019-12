Slag om koper lijkt strijd van leven en dood

De Diezerstraat, dé winkelstraat van Zwolle, is de laatste jaren sterk veranderd. Ⓒ Rene BOUWMAN

Zwolle - Voor winkeliers is de belangrijkste periode van het jaar aangebroken. Alles staat of valt met de verkopen in feestmaand december, waarin maar liefst 20% van de omzet moet worden gehaald. Met de enorme online concurrentie lijkt de slag om de consument fataal af te lopen voor de traditionele winkelier. Toch gloort in de traditionele winkelstraat licht aan het einde van de tunnel. Neem nou de binnenstad van Zwolle.