Jeepsafari in Algarve gaat gruwelijk mis: ’Nederlanders zwaargewond na val in ravijn’

Vijf van de gewond geraakte slachtoffers uit het buitenland, onder wie drie kinderen, zouden er ernstig aan toe zijn na een val in een ravijn. Een van hen is een 10-jarige jongen uit Nederland; ook een 46-jarige Nederlandse vrouw moest naar het ziekenhuis. Een 48-jarige landgenoot bracht het er lichtgewond van af, meldt de regionale verkeerspolitie.

De Portugese bestuurder van de jeep raakte volgens de krant aan het eind van de middag in ’moeilijk toegankelijk gebied’ in de problemen, bij het plaatsje Alte in Faro, en stortte van een berg af in een ravijn. Reddingswerkers konden de slachtoffers vanwege de omgeving lastig bereiken en helpen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis van Portimão en het toeristische Faro gebracht.

