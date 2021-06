Drama op racebaan: crossauto rijdt publiek in

Het drama speelde zich af tijdens een moddercross in Fabens, een plaatsje bij de Amerikaanse grensstad El Paso. Hoe het kon gebeuren dat de bestuurder de controle over de crossauto verloor, is niet duidelijk. Een traumahelikopter en meerdere ambulances werden ingezet.

Over de gewonden is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de bestuurder gewond is geraakt. Fabens ligt op ongeveer anderhalve kilometer van de Mexicaanse grens.