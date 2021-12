Shoppers nacht ingesneeuwd in Ikea: beddenafdeling biedt uitkomst

Door een dik pak sneeuw in de noordelijke regio Jutland konden zes shoppers en 25 medewerkers donderdagavond geen kant meer op. Alle wegen waren onbegaanbaar en ook het openbaar vervoer lag compleet plat. Er zat voor de getroffenen niets anders op dan de nacht doorbrengen in het filiaal van de blauwgele meubelgigant in Aalborg.

„Ik had niet verwacht dat mijn werkdag zo zou eindigen toen ik vanochtend naar mijn werk reed”, zegt een verbaasde filiaalmanager in Deense media.

De 31 mensen kregen in het restaurant van de winkel een kerstfilm te zien en schakelden later op de avond ook nog naar een voetbalwedstrijd. Door de nabijheid van de keuken ontbrak het de overnachtende gasten in ieder geval niet aan een avondhap. „Door de barre omstandigheden konden we het gewoon niet maken om de mensen naar huis te sturen. Dus dit was de beste oplossing”, aldus de manager.

Lokale media merken op dat de even verderop gestrande passagiers op het vliegveld van Aalborg minder geluk hadden. Daar moesten 300 reizigers de nacht doorbrengen in een terminal zonder bedden, maar met slechts een dekentje.