Hesters dochter Wendy werd vermoord: ’De dader woont alweer gezellig samen met zijn gezin’

Hester Stam verloor in 2013 haar dochter Wendy door partnergeweld. De dader werd niet voor moord maar voor doodslag veroordeeld. „In onze ogen is hij nauwelijks gestraft”, zegt ze. Ⓒ BOUWMAN, RENE

ZEVENAAR - „Wij hebben levenslang. Hij woont alweer gezellig samen met zijn nieuwe vriendin, alsof er helemaal niets is gebeurd. Zelfs de tbs met dwangverpleging is voorwaardelijk beëindigd.” Wendy Rutjes (30) werd in de zomer van 2013 in haar woning in Zevenaar omgebracht door haar ex-partner Rutger L. Hij had enkele weken daarvoor de relatie beëindigd, maar had spijt en wilde haar terug. Maar er was geen haar op Wendy’s hoofd die daar nog aan dacht. Rutger kon dat niet verkroppen. Hij begon haar te stalken en te bedreigen. „Er gebeurden een heleboel nare dingen”, vertelt haar moeder Hester Stam (58). „Mijn dochter had meerdere malen aangifte gedaan, maar de politie zei dat ze niets konden doen.”