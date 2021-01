Engelse kerken omgetoverd tot prikcentra

In de kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland zijn vrijdag de eerste mensen gevaccineerd. Ⓒ ANP / HH

LONDEN - Meerdere kerken in Engeland worden ingezet als prikcentra. In de kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland zijn vrijdag de eerste mensen gevaccineerd, zaterdag is de kathedraal in Salisbury in het zuiden van Engeland omgetoverd tot prikpost. In de meeste regio’s worden kerkdiensten alleen online gehouden zodat de gebouwen leegstaan.