Interview ambassadeur Estland Lauri Kuusing Europese zorgen om strategisch machtsspel: ’We moeten onze buitengrenzen bewaken’

Door Elif Isitman

Ambassadeur Lauri Kuusing: „Bij ons sluimert er een historisch element in ons immigratiebeleid.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Met de migrantencrisis aan de Europese grens met Wit-Rusland en de opkomst van Russische troepen bij Oekraïne voelen de Baltische Staten opnieuw de hete adem van de Russische president Poetin in hun nek. De oostelijke buitengrenzen van de Europese Unie staan onder druk, zegt Lauri Kuusing, sinds september ambassadeur van Estland in Den Haag. Hij ziet er een strategisch machtsspel van Poetin in. „Wat we ook doen, we moeten niet toegeven. De sancties moeten overeind blijven.”