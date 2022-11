Van der Burg: ’tandje bij’ om asielinstroom in te perken

Op dit moment komt het kabinet niet met iets compleet nieuws, maar „u heeft de uitspraken gehoord van de aanvoerder van de VVD”, zei Van der Burg tegen het ANP. Het is overigens onduidelijk aan welke maatregelen Rutte denkt, bleek na afloop van een uren durend crisisoverleg in de VVD-fractie dinsdag, waarbij Rutte ook lang aanschoof.

Doorn in het oog

Van der Burg kijkt naar zowel de instroom van asielzoekers als naar de uitstroom van uitgeprocedeerden. Daarover moeten ook in Europees verband betere afspraken worden gemaakt, benadrukte de staatssecretaris. Nu vragen veel asielzoekers in Nederland asiel aan, terwijl ze in een ander EU-land zijn binnengekomen. Het is Van der Burg al lang een doorn in het oog dat deze Europese afspraken niet worden nagekomen.

De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst verloopt eveneens en al jarenlang uiterst moeizaam. Veel landen van herkomst weigeren daaraan mee te werken. Ook daarover wil Van der Burg betere afspraken maken.

Dwang

Na wekenlang moeizame onderhandelingen binnen de coalitiefracties werd dinsdag een akkoord bereikt over de spreidingswet. Deze wet moet ertoe leiden dat asielzoekers eerlijker over Nederland worden verdeeld. Als gemeenten weigeren, kan de staatssecretaris hen daartoe dwingen. Vooral die dwang zint de liberalen niet. De wet moet nog door beide Kamers en zal naar verwachting in februari van kracht worden.