Jury: Nederlander Aydin C. schuldig aan afpersing Amanda Todd

Het destijds 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven als gevolg van zogeheten sextortion (afpersing met seksueel getint beeldmateriaal). Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws.

Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastig viel. Hij is in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing. In Canada werd C. verdacht van onder meer afpersing van Todd, maar hij staat niet terecht voor haar dood.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.