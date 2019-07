Zoektocht naar sleutels leidt tot vondst WO II-bom in Den Haag

Robbert, de eigenaar van de woonboot, besloot met twee kennissen die op dat moment op bezoek waren om met een magneet de sleutelbos uit het water te vissen, meldt Regio15. Een handig hulpmiddel zo’n magneet, want het gebeurt wel vaker dat er iets, een schroevendraaier of sleutels, in het water valt.

Toen de mannen de zware bijvangst uit het water viste kwamen ze erachter dat het wel eens om een explosief kon gaan. Robbert twijfelde geen moment en schakelde direct de politie in. De omgeving werd afgesloten en na inspectie van een medewerker van de afdeling Wapen, Munitie en Explosieven (WME) kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse.

Na onderzoek bleek het om een 25 ponds granaat uit de Tweede Wereldoorlog te gaan. Het explosief is destijds in het water terechtgekomen nooit afgegaan.

De EOD heeft het explosief naar het Zuiderstrand vervoerd en daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht.