Verzekering tegen koud weer

Dan moet het kwik wel gemiddeld op of onder nul zijn uitgekomen. Bij een doorsnee temperatuur van 0,6 graden betaalt Essent 140 euro uit, tussen 0,6 en 1,3 graad bedraagt dat 105 euro en bij maximaal 2 graden wordt er 70 euro uitgekeerd, zodat de pijn van een hoge energierekening wordt verzacht.

Consumentenorganisaties betwijfelen echter het nut van zo'n verzekering. Zij stellen dat het in de afgelopen twaalf jaar slechts één winter zo koud is geweest dat de 'winterverzachter' het geld waard was.