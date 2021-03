Virologen somber over versoepelen: ’Gaat niet met huidige cijfers’

Binnenland

Ziekenhuizen voller, hoogste aantal besmettingen sinds begin januari

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 2041 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 februari. O...