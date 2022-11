Broer wijst naar broer tijdens zaak over moord Ida (52): ’Ik weet niet waarom hij mij erbij betrekt, dat is onvergeeflijk’

Premium Binnenland

In vijf jaar tijd bijna 400 ernstige tbs-incidenten, druk op klinieken groeit

In vijf jaar tijd zijn er in de tbs-klinieken 376 ernstige incidenten geweest. Het geweld tussen tbs’ers in de instellingen is verdubbeld in deze periode en de druk op klinieken is hoog door een toenemende instroom en een stagnerende uitstroom van patiënten.