LIVE | OM eist 6 en 10 jaar cel tegen broers in moordzaak Ida Klijnstra (52)

Het OM gaat ervan uit dat Arjen van der S., de vader van de broers, Klijnstra-Kuipers (52) heeft omgebracht bij een roofoverval. Het doden was bedoeld om de overval te verbergen, aldus de officier van justitie, en daarmee gekwalificeerde doodslag.

Van der S. (50) pleegde zelfmoord toen de politie hem enkele dagen na het misdrijf in zijn woning in Franeker wilde aanhouden. De politie vond bij hem thuis meerdere vuurwapens, bivakmutsen en panty's. In een vaatwasser lagen een pistool, portofoons en sportschoenen met bloed van het slachtoffer. Een aangetroffen geluiddemper van een vuurwapen zou volgens het OM passen bij de roofoverval.

In 2010 werd het onderzoek stilgelegd en in 2013 zonder resultaat heropend. De zoons werden eind 2021 aangehouden nadat de oudste broer naar de politie was gestapt om een verklaring af te leggen. Bert Jan (40) van der S. uit Heerenveen zei dat hij in 2008 zijn broer en vader had afgezet en opgehaald in De Blesse. Hij wist naar eigen zeggen niet van een roofplan. Hij gaf vandaag toe dat hij in 2008 een rol heeft gespeeld bij de dood van Ida Klijnstra-Kuipers. Hij vertelde donderdag in de rechtbank in Leeuwarden dat hij zijn vader en broer per auto naar de woning van het slachtoffer heeft gebracht, waar de vrouw was doodgeschoten.

Op een bivakmuts in het huis van de vader trof de politie DNA aan van de jongere broer, de 35-jarige Arend Jan van der S. uit Wolvega. De sportschoenen in de vaatwasser waren van de jongste broer, die elke betrokkenheid ontkent. De officier twijfelt niet aan het verhaal van de oudere broer, dat steun zou vinden in ander bewijs.

Volgens de aanklager is de oudere broer medeplichtig aan een poging tot diefstal met geweld met kans op dodelijke afloop. Tegen hem eist het OM zes jaar cel. De jongere broer had een grotere rol en was medepleger aan diezelfde poging. Voor hem vindt de officier tien jaar cel passend.