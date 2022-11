LIVE | Verdachte broers in moordzaak Ida Klijnstra (52): ’Vader nam wapen mee naar supermarkt’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De verdachte broers zijn Arend-Jan vd S. en Bert-Jan vd S. Het moorddossier was lang gesloten, maar werd heropend toen de 40-jarige vorig jaar naar de politie stapte om een verklaring af te leggen. Vervolgens is ook zijn broer aangehouden. Hun vader gold als betrokkene bij de dood van Ida Klijnstra. Bij hem thuis in Franeker werd enkele dagen na de moord op de vrouw een inval gedaan, omdat er aanwijzingen waren dat hij een overval wilde plegen. Toen hij agenten bij de deur ontwaarde, pleegde hij zelfmoord.

In zijn woning stuitte de politie vervolgens op voorwerpen als tie-wraps en bivakmutsen. Onder een sportschoen werd DNA-materiaal van Klijnstra aangetroffen.

Deze man, die lange tijd met zijn gezin in Wolvega woonde en daar onder meer een jeugdvoetbalteam leidde, kende Klijnstra en haar man. Zij runden het Zalencentrum waar de Franeker wel eens een pilsje dronk en ijsjes haalde met zijn kinderen. Het motief voor de moord zou roof zijn.

Levenloos op de vloer

De man van Ida Klijnstra ging op 23 juni 2008 rond 11.00 met zijn dochter naar Amsterdam, waar de dochter een schietproef moest doen. Ida Klijnstra paste op haar kleindochter van 6 weken.

Zijn vrouw lag levenloos op de vloer in de keuken. De deuren van de kledingkast in de slaapkamer stonden open. Uit de woning leken geen spullen verdwenen. Een portemonnee in een kastje was er nog, en een tas met geld op de vliering ook.

Wapen in de supermarkt

Volgens Arend-Jan vd S. lagen de wapens in het huis van zijn vader voor het grijpen. Op verschillende plekken.„Het was zijn hobby.” Arend-Jan vd S. schoot ook wel eens met een wapen van zijn vader. „Wil je een keer schieten?”, vroeg zijn vader. Dat deed Arend-Jan in de achtertuin.

Als zijn vader naar de supermarkt ging dan had hij altijd wel een wapen in zijn jas, zegt Arend-Jan vd S. Waarom? „Geen idee. Ik denk dat hij ergens bang voor was.” Hij wist niet precies waar zijn vader mee bezig was.

Ook Bert-Jan vd S. wist dat zijn vader wapens had. „Ik had zelf ook een wapen. Ik heb er 2 keer mee geschoten en een keer mee gedreigd.” Het slachtoffer was de nieuwe vriend van zijn ex die haar kennelijk in de steek liet toen ze 4 maanden zwanger was.