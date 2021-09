Duitse journaliste die modder in gezicht smeerde alleen nog achter de schermen aan de bak

Ohlen deed verslag vanuit de Duitse stad Bad Münstereifel, waar eind juli tientallen doden vielen door extreme regenval. Een voorbijganger zag hoe de presentatrice van ’Guten Morgen Deutschland’ vlak voor de uitzending nog even snel haar kleding en gezicht besmeurde met modder. De beelden werden online gezet en gingen binnen no time viraal.

Niet veel later liet Ohlen in een verklaring op Instagram weten dat ze een ’ernstige fout’ had gemaakt. „Als journalist had ik dit nooit mogen doen”, schreef ze. Naar eigen zeggen had ze in de dagen ervoor mensen geholpen die waren getroffen door de overstromingen. „Ik vond het ongemakkelijk om in schone kleren voor de camera te verschijnen. Daardoor smeerde ik, zonder erbij na te denken, modder op mijn kleren.”

Schorsing

De journaliste werd direct geschorst, maar mag inmiddels weer aan de slag. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ohlen zal echter niet meer live verslag doen. De journaliste gaat achter de schermen aan de slag als redactieplanner.