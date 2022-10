Huwelijk fiets en trein loopt spaak: ’Infrastructuur is niet aangepast’

Het klinkt zo mooi. In 2024 wil het kabinet dat 100.000 mensen extra op de fiets naar hun werk gaan. En dus stak men 50 miljoen in verbetering van fietsenstallingen bij stations en moeten de fiets en het ov beter op elkaar aansluiten. Maar de forens die fiets en trein wil combineren, loopt vaak tegen onneembare hordes aan, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

Rover-directeur Freek Bos deelt de grieven. „Mensen met fietsen zijn er de dupe van dat de dienstregeling wordt afgeschaald en treinen worden ingekort. Een kortere trein biedt sowieso al minder fietsplekken, maar vaak staan de balkons ook buiten de spits nog eens vol met reizigers.” Het gevolg is dat mensen met hun fiets en bijbehorende ticket op perrons achterblijven, ziet hij.

De NS laat weten dat zeker in de zomer veel fietsen worden meegenomen, maar dat het op dit moment vaak lastig is om dat voor elkaar te krijgen. „Door het personeelstekort zien we helaas dat treinen voller zijn, waardoor mensen moeten staan of zelfs niet meekunnen met de trein”, aldus een woordvoerster. Momenteel is de ruimte in de trein gering, dus heeft het onze voorkeur om voorrang te geven aan reizigers in plaats van fietsen.”

Bos vindt dat er gewoon voldoende plek moet zijn voor de fietsen. „Zorg dan dat je treinen flexibel kunt inrichten. Arriva haalt in Friesland in de zomer stoeltjes uit de trein om ruimte te creëren.”

Infrastructuur

Maar ook de forens die de fiets niet wil meenemen, komt regelmatig van een koude kermis thuis, weet Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. „De infrastructuur is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie.”

Dat weet ook de gemeente Leiden, waar onlangs juist een extra bewaakte fietsenstalling opende, maar mensen desondanks naast een rek grijpen. Zeker als zij een elektrische fiets hebben. Dat heeft alles van doen met de ’etagestallingen’, waar fietsen boven elkaar worden gestald. Mensen met gewone fietsen pakken vaak gemakshalve de lage rekken, maar je moet van goeden huize komen om een elektrische fiets in een bovenrek te krijgen.

„De standaardfiets is niet meer zo dominant aanwezig in het totaal aantal fietsen dat gestald staat bij Leiden CS. De opkomst van de fietsen met een kratje of een rekje, de elektrische fiets, de bakfiets en de fatbike is in enkele jaren snel gegaan”, aldus een woordvoerster van de gemeente. En die afwijkende fietsen hebben soms ook nog banden die niet passen. „De gebouwde fietsparkeervoorzieningen zijn niet in hetzelfde tempo mee veranderd.”

De Fietsersbond trok hierover dit jaar al aan de bel en weet dat Arboregels verhinderen dat medewerkers van stallingen mogen helpen. Stallingen moeten worden aangepast aan de tijd van nu, waarin je steeds meer e-bikes, maar onder andere ook bakfietsen ziet, stelt Van Garderen. „Het is ook een goedkope oplossing. Eigenlijk heb je alleen een extra standaard nodig, om je e-bike goed op slot te kunnen zetten. Het bespaart uiteindelijk geld en ruimte. Op sommige plekken is dat overigens al gebeurd.”