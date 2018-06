Ontruiming na nieuwe vuurwerkvondst Opheusden

Zondagavond laat konden de bewoners weer naar hun huizen terug. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzocht de woning en voerde het vuurwerk af.

De vondst werd gedaan nadat er een tip binnen was gekomen dat er vuurwerk lag in dezelfde woning waar twee weken geleden een grote ontploffing plaatsvond. Toen raakte een 39-jarige man zwaargewond, doordat vuurwerk waarmee hij aan het knutselen was, ontplofte. Hij raakte beide onderarmen kwijt. Het dak van de woning raakte door de explosie zwaar beschadigd.

Over het hoofd gezien

Er was zondag niemand in de woning aanwezig. Volgens de politie werd het huis sinds de explosie ook niet meer bewoond. Onduidelijk is nog of het om een nieuwe lading vuurwerk gaat, of dat de partij die zondag werd gevonden twee weken geleden over het hoofd is gezien.

EOD'ers halen het vuurwerk uit de woning en brengen het later op een geschikte plek tot ontploffing. Er wordt onderzocht of het vuurwerk twee weken geleden over het hoofd is gezien tijdens het onderzoek in de ontplofte woning, of dat het om een nieuwe lading gaat.

De ontruimde huizen zijn de panden in hetzelfde rijtje en tegenover het bewuste huis. Er is nog niemand aangehouden

Het pand wordt maandag leeggehaald in het bijzijn van explosievenverkenners van de politie.