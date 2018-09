Bussemaker doet nog geen aangifte Amarantis

„Ik ben niet meteen naar het Openbaar Ministerie gegaan, omdat je een redelijk vermoeden moet hebben. Anders wordt de zaak meteen geseponeerd”, aldus Bussemaker. Ze wil dat de commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema eerst bekijkt of de oud-bestuurders „juridisch laakbaar” zijn geweest.

Als dat zo is, zal Bussemaker aangifte doen. Mocht de commissie tot de conclusie komen dat de oud-bestuurders „moreel laakbaar” zijn, dan moet daar een flinke discussie over worden gevoerd.

De uitkomsten van het onderzoek verwacht de minister eind januari. Ze vindt dat niet heel erg lang duren, gezien het werk dat verzet moet worden. Volgens Bussemaker moet er onder meer forensisch onderzoek worden gedaan.

De SP riep de minister eerder op om meteen aangifte te doen. Kamerlid Manja Smits stelde in het debat dat er toch een snellere manier moet zijn om duidelijkheid te krijgen over mogelijk illegaal handelen. „Het gaat om eventuele zelfverrijking en financiële onregelmatigheden. Waarom zo lang wachten op de commissie”, aldus Smits.

Bussemaker stelde daarop dat ze het risico niet wil nemen dat justitie de zaak snel opzij legt omdat er geen redelijk vermoeden is. „Ik kan me niet voorstellen dat dat uw wens is”, aldus de minister.

De commissie die de ondergang van Amarantis onderzocht, kreeg signalen binnen over onder meer vriendjespolitiek en gunstige financiële regelingen. Zo zouden directieleden en adviseurs twee lease-auto's per persoon hebben gehad, naast een ov- en taxivergoeding. Ook zou het hoofd huisvesting zijn eigen huis hebben laten opknappen op kosten van Amarantis.

Die signalen kwamen niet in het eindrapport, maar werden door de commissie in een aparte brief naar Bussemaker gestuurd.