SRT Viper: de definitieve specs

Topsnelheid

Met name gegevens over de topsnelheid en acceleratiecijfers ontbraken nog. Nu zijn niet bekend gemaakt. De 640 pk sterke SRT Viper accelereert in slechts 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Een afstand van 400 meter legt de supercar af in 11,5 tellen. In die 400 meter haalt de sportwagen een snelheid van zo'n 204 km/h. En de topsnelheid? Die bedraagt 330 km/h. Het schakelen gebeurt met een manuele zesbak van Tremec. De schakelwegen zijn ten opzichte van zijn voorganger 12,5 procent korter. Dat is met name op het circuit handig, want het scheelt tijd tijdens verzetswisselingen.

Kleuren

De prijs van de SRT Viper begint bij 97.395 dollar, de SRT Viper GTS heeft een prijskaartje van 120.395 dollar. De orderboeken van het model gingen onlangs open. De productie is inmiddels ook in volle gang. De koper kan kiezen uit zo'n 150.000 personaliseringsmogelijkheden. In totaal zijn er acht exterieurkleuren te bestellen. Voor de SRT Viper zijn Adrenaline Red, Black Venom, Bright White, Gunmetal Pearl, Race Yellow en Shadow Blue Pearl verkrijgbaar. Indien men kiest voor de Viper GTS, dan wordt dit kleurenaanbod uitgebreid met Stryker Red Tinted Pearl en GTS Blue. En de beroemde striping? Die kan ook aangevinkt worden op de optielijst. Kost je minimaal 4.500 dollar. Verder zijn er diverse carbonpakketten te verkrijgen voor zowel het ex- als interieur.

Launch

Ter introductie van het model heeft SRT ook de Viper GTS Launch Edition in het programma. Deze is gespoten in de GTS Blue in combinatie met striping in de kleur Bright White. Slechts 150 exemplaren worden van dit model gebouwd. Het zogeheten GTS Launch Edition Package kost 15.500 dollar.