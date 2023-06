Lichaam gevonden in water Eersel, mogelijk vermiste zwemmer

EERSEL - In het water in het Noord-Brabantse Eersel is donderdagmiddag een lichaam gevonden, meldt de politie. Woensdag raakte hier een 54-jarige man vermist. Of het hier inderdaad om de zwemmer gaat, moet nog officieel worden vastgesteld.