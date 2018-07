Hij liegt tegen me

Beste Marit,

Mijn zoontje van 3,5 jaar liegt als ik heb gezegd dat hij iets niet mag en hij het toch gedaan heeft.

Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld als hij toch een tweede koekje pakt terwijl hij weet dat hij er maar een mag of wanneer hij speelgoed afpakt.

Als ik hem er dan naar vraag zegt hij met een stalen gezicht dat hij dat niet gedaan heeft. Ook als ik het heb gezien he. Dus dan zeg ik dat hij niet mag liegen.

Ik maak me hier zorgen om, hoe kan ik ervoor zorgen dat hij eerlijk zegt wat hij gedaan heeft?

Dank, Sonja

Beste Sonja,

Je maakt je zorgen omdat je zoontje niet altijd eerlijk antwoord geeft. Jonge kinderen jokken en liegen regelmatig. Wel is er een verschil tussen liegen en jokken:

Het verschil tussen jokken en liegen is dat liegen opzettelijk en systematisch gebeurt om eventuele nare gevolgen van het eigen gedrag te vermijden. Bij jonge kinderen spreken we over jokken, omdat zij geen inzicht hebben in het eigen aandeel, en oorzaak-gevolg relaties. Bovendien is pas vanaf het vierde jaar het geweten intrinsiek, dus van binnenuit, ontwikkeld. Daarvoor is het geweten nog extrinsiek, dus met andere woorden: ben jij zijn geweten.

Staat de koektrommel verleidelijk op tafel en loop jij de kamer uit, dan loopt 'zijn geweten' weg en is het , ondanks dat hij weet dat het niet mag, moeilijk voor hem om zich te beheersen. Natuurlijk moeten kinderen dat wel leren door te oefenen, maar ze zijn daar nog niet volledig toe in staat.

Vanaf ongeveer het zevende jaar hebben kinderen dit bovenstaande inzicht wel meer ontwikkeld.

Ongeveer 15 % van de kinderen liegt weleens, waarbij dit dus met opzet gebeurt.

Wat jouw zoontje doet, jokken, is ondanks dat het ongewenst is, dus wel normaal gedrag voor peuters.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Zoals acceptatie van de ouders of leeftijdsgenoten. In ieder geval is het essentieel om voor ogen te houden dat een kind altijd een hulpvraag heeft bij ongewenst gedrag. Pas als deze hulpvraag duidelijk is kan het gedrag zich voor de lange termijn ombuigen in gewenst gedrag.

Samen naar de situatie kijken en deze bespreekbaar maken leert jouw zoontje dat dit leidt tot begrip over zijn behoefte en uitleg over gewenst gedrag. ( bv:' ik zie dat je het speelgoed afpakt. Dat is niet leuk voor je vriendje. Jij wil ook graag he, dan moet je dat netjes vragen')

Heb je inderdaad gezien dat hij iets doet wat je niet wilt, dan kun je dit direct benoemen en hoef je er niet naar te vragen. Het positief bekrachtigen van de waarheid vertellen is dan heel belangrijk.

Wees je daarnaast ook bewust van je eigen rol, zoals leugentjes om bestwil die voor kinderen niet te plaatsen zijn.

Blijf vooral goed kijken naar de hulpvraag, maak het direct bespreekbaar en geef aan wat gewenst gedrag is. Door dit te bespreken in een sfeer van acceptatie houdt je de communicatie open en bekrachtig je openheid.

Alle goeds,

Marit Langedijk- van der Pruik

Heb je zelf een vraag voor Marit, mail dan naar vrouwinternet@telegraaf.nl, onder vermelding van 'Vraag aan Marit'.