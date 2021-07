Rotterdam breidt ’wegjaagsysteem’ uit met 15 zoemende mosquito’s

Dat meldt RTV Rijnmond. De mosquito is voor gemeentes klaarblijkelijk het beste idee om jongeren weg te jagen. De kastjes komen op plekken waar de buurt klaagt over hangjeugd. Al jarenlang wordt de apparatuur gebruikt, in zo’n 100 gemeentes in Nederland.

’Brevet van onvermogen’

In 2010 was er nog ophef over de kastjes. De Raad van Europa had geoordeeld dat ze in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-Kinderrechtenverdrag. Burgemeester Eberhard van der Laan deed de kastjes een jaar later in de ban.

Ook verschillende ministers hebben de gemeentes in het verleden een veeg uit de pan gegeven. Zo noemde Guusje ter Horst het een brevet van onvermogen. „Je doet dan niet eens een poging om in contact te komen met die jongeren.”

In Rotterdam werden de meeste kastjes destijds weggehaald. Ook onschuldige jongeren hadden er last van. Ouders met baby’s hadden vragen. Maar er komen de afgelopen tijd weer steeds meer kastjes, die ook nu weer tot kritiek leiden. GroenLinks, Denk en de SP spraken in 2020 nog over ’het wegjaagsysteem’.

’s Nachts

De nieuwe kastjes worden aangezet tussen 22.00 uur en 06.00 uur. „De mosquito zal niet worden ingezet om jongeren overdag van een plein te weren. Wel wil ik het aantal mosquito’s uitbreiden om omwonenden van pleintjes en hofjes waar nu in de late uren veel overlast van jongeren is, nachtrust te gunnen”, aldus burgemeester Aboutaleb.

Waar de nieuwe kastjes komen, is niet bekendgemaakt.