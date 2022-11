Vrijgezellenfeest in Málaga? Deze straf krijg je als je sekspoppen en opblaaspenissen meeneemt

Dat meldt burgemeester van Málaga, Francisco de la Torre, aan Spaanse media. Met het zonnige weer en grote aanbod feestjes is de Spaanse stad een zeer geliefde bestemming voor bachelors en bachelorettes, tot ongenoegen van de lokale burgers. Na veel klachten van omwonenden heeft het stadsbestuur vorige week een wet bekend gemaakt die seksuele voorwerpen in het openbaar vanaf 2023 verbiedt.

Het is vanaf dan verboden om op straat te lopen in louter een onderbroek of met kleding en ’accessoires’ die verwijzen naar geslachtsdelen. Feestgangers die zich hier niet aan houden, riskeren een boete van 750 euro, schrijft Daily Mail.

En het kan nog erger. Want mocht je deze regel overtreden in het zicht van minderjarigen of gehandicapten, dan loopt de boete op tot ruim 1500 euro. Ook wanneer iemand zijn of haar opblaasbare geslachtsdeel in de buurt van een school of speelplaats boven water tovert, wordt de maximale boete uitgedeeld.

De lokale autoriteiten benadrukken wel dat overtreders eerst een waarschuwing zullen krijgen. Pas wanneer hier niet naar wordt geluisterd, krijg je een boete.