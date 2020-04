Verspreid door Utrecht 25 boetes in parken uitgedeeld

Met name in Park Lepelenburg, het Griftpark, het Wilhelminapark en de groenstrook Paardenveld aan de Catharijnesingel was het te druk. „Er is bekeurd na voortdurende monitoring”, bevestigd politiewoordvoerder Remy van Berkesteijn desgevraagd.

„Het is eerst opgeroepen en mensen zijn daarna aangesproken”, verduidelijkt woordvoerder Van Berkesteijn, die hamert op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. „Het is hier geen Zuid-Europees land. Alleen samen kunnen we dit aan.”

Thuisblijven, anderhalve meter afstand houden en het respecteren van het samenscholingsverbod (van drie personen of meer) zit er bij de meeste Nederlanders ondertussen ingeramd. Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan, en voordat de winterjas maandag weer aan moet zou deze zonnige zondag weer een spanningsveld tussen zelfrestrictie en zelfgenoegzaamheid kunnen worden.

Brandslang erop

In Utrecht zijn de lijnen in ieder geval duidelijk. Van Berkesteijn: „Als we een rondje hebben gereden nadat we je hebben gewaarschuwd en je bent er nog, krijg je een boete. Als jij niet de verantwoordelijkheid voor je oma kunt nemen, doen wij dat.”

De boodschap zoveel mogelijk thuis te blijven is voor velen zeker niet aan dovemansoren gericht. Op social media klink de roep om de handschoenen uit te trekken. „Verzoeken te vertrekken is mij te soft. Gewoon wegwezen!” twitterde Frederika Prak, werkzaam in de zorg. „En snel een beetje en anders de brandslang er op. Wie niet horen wil..”