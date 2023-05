Drie minderjarige verdachten (15, 16 en 16) van mishandeling Bijlmer langer vast

Het gaat om een jongen van 15 jaar en twee van 16 jaar. Een van 16-jarige jongens hoorde maandag al van de rechter-commissaris dat hij veertien dagen langer vast bleef zitten. De 15- en 16-jarige jongens hoorden woensdag dat ze twee weken langer in de cel blijven.

In totaal heeft de politie negen verdachten aangehouden, onder wie twee jongens van 12 en 13 jaar. De twee meldden zich zelf bij de politie en mochten dezelfde dag nog naar huis. Een andere 15-jarige mocht onder voorwaarden de cel verlaten. Drie anderen worden er niet langer van verdacht "actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag", aldus de politie.

Op beelden is te zien hoe het slachtoffer op het station in Amsterdam-Zuidoost hard tegen het hoofd wordt getrapt terwijl deze op de grond ligt. Daarna staat het slachtoffer op, maar die wordt vervolgens het spoor op geduwd. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos.