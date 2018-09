Abrams voelt zich veel te veel verbonden met Star Trek om aan de nieuwe Star Wars te komen, meldt Perez Hilton.

Maar dat is niet de enige reden. De regisseur zegt dat hij een te grote fan is om mee te werken. "Ik zit liever in het publiek om verrast te worden door het verloop van de film, dan precies te weten wat er gaat komen."

Dat noemen we nog eens een liefhebber!